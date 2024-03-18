Названа страна, которая будет покупать нефть у России вместо Индии Bloomberg: нефть Sokol из России будет закупать Китай вместо Индии

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После отказа Индии закупать у России нефть в Китае заявили о готовности расширить объемы поставок российских углеводородов, причем в марте они достигнут рекордной планки, сообщает Bloomberg. По данным агентства, нефть марки Sokol перенаправляется китайской стороне вместо Индии, решившей отказаться от нее из-за проблем с оплатой на фоне санкций США.

По данным агентства, в марте Китай будет получать до 1,7 млн баррелей российской нефти в день за счет марок Sokol и ESPO. Аналитики считают, что поставки Sokol увеличатся втрое — до 379 тысячей баррелей в день, а ESPO — до 882 тысячей баррелей. Такой объем закупок станет рекордным с января 2023 года. Однако издание затруднилось с оценкой того, пойдет ли нефть конкретным покупателям или будет переведена на хранение. Bloomberg указывает, что в Китае действуют довольно нерешительно в вопросе сделок с Россией из-за последних санкций США, направленных против танкеров.

Индия до недавнего времени являлась крупнейшим покупателем нефти из России, однако на фоне ограничений Запада страна стала отказываться от нее. При этом Bloomberg со ссылкой на слова индийского министра нефти Хардипа Сингх Пури сообщал, что в стране прекратили сделки с российскими углеводородами из-за непривлекательных скидок, а не санкций.

Ранее сообщалось, что Россия заработала $187 млрд на поставках нефти, газа и угля в несколько дружественных стран в 2023 год. По данным агентства, это на $56 млрд превышает средний доход от экспорта углеводородов в страны Европы до санкций.