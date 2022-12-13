Названа страна, где ввели ежегодно повышающийся возраст курения В Новой Зеландии не будут продавать табак людям, родившимся после 2009 года

В Новой Зеландии приняли закон о запрете табака для будущих поколений, сообщает The Guardian. Предполагается прекратить продажу табачных изделий всем гражданам, родившимся после 1 января 2009 года. Новая Зеландия считается первой страной в мире, которая ввела ежегодно повышающийся возраст курения.

Тысячи людей будут жить дольше и будут более здоровыми, а система здравоохранения получит на 5 миллиардов долларов больше денег, поскольку им не нужно будет лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака. инфаркты, инсульты, ампутации, — сказала заместитель министра здравоохранения Айеша Веррол.

Также закон предполагает резкое сокращение разрешенного количества никотина в табачных изделиях и принуждение к их продаже исключительно в специализированных табачных магазинах. Кроме того, Новая Зеландия увеличила финансирование медицинских услуг и кампаний, а также развернула услуги по отказу от курения специально для общин маори и жителей тихоокеанских островов.

Веррол полагает, что антитабачный закон позволит системе здравоохранения сэкономить до $5 млрд. По ее словам, правительство надеется, что к 2025 году государство станет полностью «бездымным».

Ранее врач-терапевт Ольга Кадырова рассказала, что существует много способов бросить курить, но к наиболее действенным можно отнести только три: простой отказ от курения, никотинозамещение и психотерапия.