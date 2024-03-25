Названа страна, где готовили устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле» WarGonzo: устроивших теракт в «Крокусе» два месяца готовили в Стамбуле

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Далерджон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске проходили подготовку в Турции. По его данным, всех четырех террористов готовили в одном из лагерей в Стамбуле. Официального подтверждения этой информации нет.

Подготовка [два месяца] проходила в Стамбуле, — говорится в сообщении канала.

Ранее «Известия» писали, что двое обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» могли пройти инструктаж во время поездки в Турцию. По данным журналистов, остальных террористов завербовали уже на территории России. Источник предположил, что четверо уроженцев Таджикистана являются случайными исполнителями, «одержимыми нехваткой денег».

Один из обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни публиковал в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимки из Стамбула. Мужчина, по всей видимости, посетил Турцию минувшей зимой.

Фаридуни сделал восемь публикаций в один день — 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация «Аксарай, Стамбул». Среди изображений есть и фото самого обвиняемого, а также снимки, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.