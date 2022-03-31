Названа стоимость арестованного в Италии имущества россиян
Глава МИД Италии назвал стоимость арестованного в стране имущества россиян
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
04:45, 01 апреля 2022
Фото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что имущество на сумму €900 миллионов изъято в стране у подпавших под европейские санкции граждан России. По его словам, власти Италии действовали «быстро и решительно». По мнению дипломата, Рим действовал в рамках международных обязательств по санкциям, передаёт издание Bild.
Мы строго придерживаемся международных обязательств по санкциям и по конфискации имущества попавших под санкции персон. До сих пор можно говорить об общей сумме в €900 миллионов, — рассказал Майо.
Он уточнил, что сумма ещё будет обновляться.
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец ранее заявил, что Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза. Дипломат выразил надежду на то, что Брюссель поймёт, что конфронтация с Россией не в его интересах. «Безответственные», по словам представителя ведомства, санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев. Он также выразил уверенность в том, что жители Европы вряд ли готовы оплачивать из своего кармана дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, а также превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта.