Названа стоимость арестованного в Италии имущества россиян

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Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец заявил, что Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза. Дипломат выразил надежду на то, что Брюссель поймёт, что конфронтация с Россией не в его интересах. «Безответственные», по словам представителя ведомства, санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев, передаёт РИА Новости.

Действия ЕС без ответа не останутся. Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев, — поделился Кобринец. Он также выразил уверенность в том, что жители Европы вряд...