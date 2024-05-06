Есть оружие неядерного исполнения. Например, крылатая ракета Х-101. Ее дальность применения порядка 5 тысяч км, что в принципе достанет до территории Великобритании. Могут быть и другие комплексы неядерного исполнения, а может быть, ядерного исполнения, потому что у нас в основах политики по применению ядерного оружия есть пункт касательно неядерного оружия, которое применяется по нашей территории и тем самым создает угрозу национальной безопасности. То оружие, которое поставляет Великобритания Украине, в принципе, попадает под это действие, — сказал Леонков.