Крылатая ракета Х-101 способна долететь до территории Великобритании, в частности до Лондона, поскольку имеет дальность применения порядка 5 тыс. км, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, подобный шаг возможен только в случае угрозы национальной безопасности России.
Есть оружие неядерного исполнения. Например, крылатая ракета Х-101. Ее дальность применения порядка 5 тысяч км, что в принципе достанет до территории Великобритании. Могут быть и другие комплексы неядерного исполнения, а может быть, ядерного исполнения, потому что у нас в основах политики по применению ядерного оружия есть пункт касательно неядерного оружия, которое применяется по нашей территории и тем самым создает угрозу национальной безопасности. То оружие, которое поставляет Великобритания Украине, в принципе, попадает под это действие, — сказал Леонков.
Ранее послу Великобритании Найджелу Кейси выразили решительный протест в связи с заявлением британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о праве Украины бить по территории России британским оружием. Дипломата 6 мая вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Кейси жестко указали на то, что выпад Кэмерона противоречит звучавшим ранее заверениям Лондона при передаче крылатых ракет большой дальности Киеву.