Названа следующая цель армии России после взятия Авдеевки Военэксперт Матвийчук: после Авдеевки целью ВС РФ станет Запорожская область

Фото: МО РФ

После освобождения Авдеевки приоритетной целью для российской армии станет Запорожская область, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, на данном направлении уже отмечается активизация боевых действий.

Установка на активизацию боевых действий идет по всему фронту. После взятия Авдеевки у нас освобождаются силы и средства, меняется полностью конфигурация обороны украинских войск, она становится для них ущербной. Для нас Запорожское направление теперь является наиболее приоритетным, так как там находится одна из крупнейших атомных станций в Европе. Также ВСУ форсируют Днепр, — рассказал Матвийчук.

Военный эксперт предположил также, что российские войска сконцентрируются на Ореховском направлении около сел Работино и Вербовое. ВС РФ, по его словам, будут применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для нанесения удара по укрепрайонам и боевой технике украинских военных.

17 февраля Путин после доклада Шойгу о взятии Авдеевки под контроль поздравил российских военных с успехом. Президент назвал случившееся «важной победой». Также глава РФ направил поздравительную телеграмму командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, руководившему операцией. В ней российский лидер объявил благодарность войскам, а также почтил память и славу бойцов, погибших в ходе СВО.