Названа сфера, в которой США не могут догнать Россию и Китай Asia Times: США не могут догнать Россию и Китай в гиперзвуковой гонке

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Военно-морские силы США активизируют усилия по оснащению флота гиперзвуковым оружием, сообщает издание Asia Times. По информации портала, таким образом Вашингтон хочет догнать Россию и Китай, которые пока лидируют в данной сфере с большим отрывом. В частности, страны уже протестировали гиперзвуковое оружие в бою.

ВМС США совершенствуют свои возможности ударов на море посредством программы Hypersonic Air-Launched Anti-Surface Warfare (HALO), целью которой является оснащение надводных и подземных флотов гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми кораблями воздушного базирования, — пишет издание.

Американская программа HALO предусматривает демонстрационный полет крылатых ракет в 2027 году. При этом уже к 2029 году снаряды должны быть приняты на вооружение.

Ранее СМИ писали, что Россия может поставить странам, противостоящим США и НАТО, сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 «Гранит». Такой шаг станет ответом на отправку Украине западного дальнобойного оружия, говорится в публикации. Специалисты утверждают, что господству Соединенных Штатов и их союзников в этом случае придет конец.