Названо самое уязвимое место НАТО Bloomberg: Румыния является самой уязвимой зоной НАТО

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

После начала военной операции на Украине в НАТО занялись укреплением позиций на восточной границе для сдерживания России, пишет Bloomberg. В публикации отмечается, что наиболее уязвимой зоной Альянса является черноморское побережье, а конкретно Румыния.

Кремль укрепил свой военный потенциал в Черном море, переместив сухопутные войска, укрепив противовоздушную оборону и модернизировав свой морской флот. <...> Это ворота России для проецирования силы на Ближний Восток, в Африку и за ее пределы, — заявляют авторы публикации.

Отмечается, что после 24 февраля в НАТО согласились создать четыре новые боевые группы на восточных границах — в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Румыния уже принимала до тысячи американских военных Альянса до военного конфликта на Украине, а после него их численность может быть увеличена до пяти тысяч человек, сообщается в статье.

Мы готовимся к тому, чтобы иметь возможность воевать бок о бок с румынами, США и другими контингентами. В худшем случае, если это произойдет, мы будем бороться, — заявил старший национальный представитель Франции в Румынии полковник Флавьен Гарригу Грандшан.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявил, что прямое боестолкновение с США и НАТО не входит в интересы Москвы. По его словам, Россия продолжит действовать максимально ответственно. При этом он не исключил конфронтации с Западом, так как Вашингтон и его союзники «по уши влезли в конфликт на Украине», снабжая Киев вооружением. Он подчеркнул, что угрозы применения ядерного оружия поступают не со стороны России, а со стороны правящих элит США и Европы.