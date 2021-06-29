Названа самая уязвимая группа населения перед штаммом «дельта»

Британские врачи выяснили, что новый штамм коронавируса «дельта» более заразен, чем уханьский, но менее опасен с точки зрения риска госпитализации и смерти. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Новый штамм главным образом поражает молодых людей, которые обладают достаточно сильным иммунитетом, чтобы справиться с инфекцией. При этом пожилые люди заражаются этим вариантом вируса реже.

Несмотря на растущее число случаев заболевания среди школьников, у медиков пока нет данных о необходимости вакцинации людей младше 18 лет. Среди этой группы населения почти не наблюдаются серьёзные симптомы.

Издание также пишет, что штамм «дельта» почти в два раза заразнее классического уханьского варианта вируса. Однако у учёных пока нет доказательств, что новый штамм приводит к более тяжёлым последствиям для организма при заражении.

По данным врачей, имеющиеся вакцины эффективны против «дельты». Например, две дозы препарата Pfizer обеспечивают 96% защиту от вируса, предотвращая риск госпитализации, а AstraZeneca даёт 92% защиты.

Ранее стало известно, что около 50 человек заболели новым штаммом «дельта плюс» в Индии. Больше всего случаев заболевания отмечено в штатах Махараштра (20), Тамилнад (девять) и Мадхья-Прадеш (семь).