Названа самая счастливая страна в мире

Финляндия пятый раз подряд признана самой счастливой страной в мире. Об этом свидетельствуют данные, которые 18 марта были опубликованы во Всемирном докладе счастья 2022 года, подготовленном по заказу ООН, сообщает ТАСС. Основными факторами счастья для жителей этой скандинавской страны чаще всего называют близость к природе, безопасную среду проживания и доступность необходимых сервисов и услуг.

В рейтинге Финляндия, как и в предыдущие годы, с отрывом в несколько сотен баллов опередила другие государства, — говорится в документе.

В топ-5 самых счастливых стран в мире также вошли Исландия, Дания, Швейцария и Нидерланды, а в первой десятке оказались Люксембург, Норвегия, Швеция, Израиль и Новая Зеландия. Всего исследование охватило 146 государств.

Россия же в данном рейтинге оказалась на 80-м месте, откатившись на 20 позиций по сравнению с прошлым годом. (в 2021 страна находилась на 60-м месте).

Составляя Всемирный доклад счастья, исследователи берут в расчёт такие показатели, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, уровень соцподдержки и соблюдения гражданских свобод, уровень занятости и коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.

В прошлом году глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что его ведомство внедрило показатель «человеко-часов-радости» для оценки влияния решений министерства на жизнь граждан.