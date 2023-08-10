Названа самая популярная достопримечательность в мире Бурдж-Халифа в Дубае признан самой популярной достопримечательностью в мире

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Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае признан самой популярной достопримечательностью в мире, сообщает портал Switch On Business. Ежегодно здание посещает 17 млн посетителей, продажи билетов приносит $621 млн.

По данным портала, второе место в рейтинге занимает индийский мавзолей-мечеть Тадж-Махал, который в 2007 году был признан одним из семи новых чудес света. Каждый год его посещают 7,5 млн туристов.

Третье место занял Ниагарский водопад. Посмотреть на природную достопримечательность приезжают посмотреть 13 млн человек, однако количество запросов в Сети ниже, чем у Тадж-Махала, что также влияет на рейтинг.

Висячий мост через пролив Золотые Ворота и Эйфелева башня заняли четвертое и пятое места в рейтинге. В ТОП-10 также вошли древний город в Южной Америке Мачу-Пикчу, церковь в Барселоне Саграда Фамилия, американская статуя Свободы, британская часовая башня Биг-Бен и Великая Китайская стена.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что в мире есть большое количество непопулярных, но очень интересных направлений для путешествий, например, Шантарские острова, Куба и районы Фуджейры в Арабских Эмиратах. По ее словам, эти места поразят туристов необыкновенной красотой, богатой культурой и архитектурными достопримечательностями.