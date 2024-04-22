Названа самая опасная страна для туристов из РФ Эксперт Алчеева: Таиланд лидирует по числу происшествий с участием россиян

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Таиланд сильно опережает другие популярные туристические направления по количеству несчастных случаев с участием россиян, заявила в разговоре с NEWS.ru директор филиала одной из страховых компаний Юлия Алчеева. Она связывает это с популярностью индивидуального транспорта в королевстве.

Таиланд прям хорошо отрывается от остальных стран, к сожалению [по количеству смертей россиян]. Именно из-за мотобайков. На других массовых направлениях — в Египте, Турции, на Кубе — ДТП тоже случаются, но редко. Тогда как в Таиланде очень много индивидуальных случаев, не связанных с автобусами, то есть крупными перевозками, как в других странах, — сказала собеседница NEWS.ru.

По словам Алчеевой, проблема заключается в том, что в Таиланде многие российские туристы садятся за руль, не имея при этом ни опыта, ни прав управления мототранспортом. Усугубляет ситуацию пренебрежение средствами защиты — многих смертей можно было бы избежать, если бы люди надевали хотя бы шлемы, считает глава филиала ERV.

Ранее Министерство туризма и спорта Таиланда рассказало, из каких стран в королевство чаще всего приезжают туристы. В тройке оказались Китай, Малайзия и Россия. С 1 января по 31 марта 2024 года в Таиланде побывали 620 тысяч россиян.