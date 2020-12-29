Названа причина взрыва у правительственного дворца в Йемене

https://static.news.ru/photo/984b45b8-4ab4-11eb-bdf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Murad Abdo/Xinhua/Global Look Press

Причиной взрыва у Дворца правительства Аль-Маашик в Адене (юг Йемена) могло стать попадание ракеты или падение беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщил Sky News Arabia. Источники сведений, на которых основано предположение, телеканал не назвал. Информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента также пока нет.

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади сформировал комиссию для расследования обстрела аэропорта. Глава государства провёл телефонный разговор с премьер-министром Маином Абдель Маликом. Он отметил, что «террористические акты совершены поддерживаемыми Ираном ополченцами-хуситами и экстремистскими террористическими группами».

В аэропорту Адена, куда прибыло новое правительство страны после принесения присяги в Эр-Рияде перед находящимся там президентом Абду Раббу Мансуром Хади, прогремело сразу несколько взрывов. По данным СМИ, погибло и пострадало большое количество людей. В частности, телеканал Al Arabiya сообщил о 13 убитых и 65 раненых.

Военные Йемена считают, что взрывы в аэропорту — результат ракетного обстрела из провинции Таиз на юго-западе Йемена, контролируемой хуситами. Йеменский министр информации, культуры и туризма Муаммар аль-Ирьяни также обвинил в атаке повстанцев. После инцидента члены правительства были перевезены в Аль-Маашик.

Аден является временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата хуситами Саны.

Правительственные силы и шиитские повстанцы-хуситы находятся в состоянии военного конфликта с 2014 года. В противостоянии активно принимают участие соседние страны, включая Саудовскую Аравию, писал NEWS.ru.