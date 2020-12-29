Названа причина взрыва у правительственного дворца в Йемене

Причиной взрыва у Дворца правительства Аль-Маашик в Адене (юг Йемена) могло стать попадание ракеты или падение беспилотного летательного аппарата.
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Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади сформировал комиссию для расследования обстрела аэропорта. Глава государства провёл телефонный разговор с премьер-министром Маином Абдель Маликом. Он отметил, что «террористические акты совершены поддерживаемыми Ираном ополченцами-хуситами и экстремистскими террористическими группами».
В аэропорту Адена, куда прибыло новое правительство страны после принесения присяги в Эр-Рияде перед находящимся там президентом Абду Раббу Мансуром Хади, прогремело сразу несколько взрывов. По данным СМИ, погибло и пострадало большое количество людей. В частности, телеканал Al Arabiya сообщил о 13 убитых и 65 раненых.
Военные Йемена считают, что взрывы в аэропорту — результат ракетного обстрела из провинции Таиз на юго-западе Йемена, контролируемой хуситами. Йеменский министр информации, культуры и туризма Муаммар аль-Ирьяни также обвинил в атаке повстанцев. После инцидента члены правительства были перевезены в Аль-Маашик.
Аден является временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата хуситами Саны.
Правительственные силы и шиитские повстанцы-хуситы находятся в состоянии военного конфликта с 2014 года. В противостоянии активно принимают участие соседние страны, включая Саудовскую Аравию, писал NEWS.ru.