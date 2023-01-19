Названа причина вызова российского посла в МИД Канады Посол РФ в Оттаве заявил, что его вызов в МИД Канады не касался заявлений Лаврова

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что его вызывали в МИД страны по причинам, не связанным с высказыванием главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, передает ТАСС. Он уточнил, что ему был сделан демарш по поводу трагедии в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск. — NEWS.ru). По его словам, канадская сторона полностью возложила вину за произошедшее на Россию.

Приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом, — сказал Степанов.

Дипломат изложил позицию Москвы на ситуацию и напомнил о заявлении бывшего советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича, который признал, что ракета была сбита украинской системой противовоздушной обороны. Несмотря на это, по его словам, у Канады глубокие расхождения с Россией по Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что США сформировали коалицию из европейских стран и фактически воюют против России. Министр сравнил политику стран НАТО с действиями Адольфа Гитлера во времена Великой Отечественной войны. Он добавил, что задача стран НАТО в ходе конфликта на Украине — окончательное решение «русского вопроса».