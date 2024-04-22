Названа причина высокой смертности россиян в Таиланде Эксперт Мкртчян: россияне часто гибнут в Таиланде из-за неаккуратного вождения

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Небезопасное вождение скутеров является основной причиной частой гибели российских туристов в Таиланде, заявил в разговоре с NEWS.ru вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян. Причем, по его словам, порядка 80% случаев с летальным исходом приходится на так называемых бэкпэкеров, то есть тех, кто путешествует без помощи турфирм и живет в Таиланде месяцами.

Многие люди зимуют в Таиланде, живут по два-три-четыре месяца. Соответственно, там они чувствуют себя очень хорошо, как местные. Берут на прокат байки, хотя многие толком не умеют их водить. А движение там хаотичное, к тому же левостороннее, — сказал собеседник NEWS.ru.

Мкртчян отметил, что Таиланд — очень криминальная страна, в которой легко достать наркотики. Доступность изменяющих сознание веществ он назвал одним из факторов частных ДТП с участием россиян.

Человек накурился или выпил, сел на байк и разбился, — подытожил вице-президент АТА.

17 марта турист из Москвы трагически погиб на Пхукете. Это произошло на второй день его отдыха. 40-летний Павел вместе с женой направлялся на скутере к статуе Большого Будды. На одном из поворотов мужчина потерял управление, слетел в пятиметровый обрыв и разбился. Его супруга выжила — она упала на дорогу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.