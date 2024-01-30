Названа причина возможного прекращения помощи Вашингтона Украине Политолог Хаким: США могут прекратить помогать Украине из-за Ближнего Востока

Фото: U.S. Air Force photo/Jim Bove

Вашингтон может перестать помогать Украине, чтобы пустить все силы на сохранение своего присутствия на Ближнем Востоке, заявил профессор политологии и международных отношений Университета Гардайи в Алжире Самир Хаким. По его словам, особенно это возможно после атак на американские базы, расположенные в этом регионе, передает РИА Новости.

США вполне могут прекратить оказание поддержки Украине из-за стремления Вашингтона сконцентрироваться на сохранении своего присутствия на Ближнем Востоке, в особенности после атак на расположенные там американские военные базы, а также в свете полной поддержки Израиля администрацией президента Джо Байдена, — заявил Хаким.

Он добавил, что Вашингтон может сосредоточиться на ближневосточном направлении для противостояния противникам американской и западной политики в регионе. В частности, речь идет о Сирии, движении «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене, «Хезболла» в Ливане и ХАМАС в Палестине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация начала осознавать последствия прекращения поставок вооружений Киеву на поле боя. По его словам, из-за этого европейцам все тяжелее выполнять свои обязательства.