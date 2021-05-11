Названа причина убийства шести человек на дне рождения в Колорадо

https://static.news.ru/photo/7c5e31a4-b309-11eb-9e0d-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

28-летний Теодоро Масиас убил шестерых гостей дня рождения в Колорадо, поскольку его не пригласили на праздник. Об этом пишет BBC.

Вечеринка была организована девушкой стрелка. Она поссорилась с мужчиной и не позвала его на праздник. Видимо, Масиас обиделся и решил прийти на торжество с оружием. Сначала он убил свою девушку, затем застрелил пять её родственников, а в конце свёл счёты с жизнью. Стрелок оставил в живых троих детей, также смерти избежала семейная пара, которой повезло уйти с торжества ещё до прихода Масиаса.

В настоящее время полиция занимается расследованием инцидента, который произошёл 9 мая.

28 апреля в США застрелили трёхлетнего мальчика. Это произошло в день его рождения. Ребёнок стоял в дверях дома, когда родители и его родственники занимались уборкой дома после торжества. В этот момент по дороге проезжал вооружённый винтовкой мужчина. Он выпустил в ребёнка не менее 60 пуль. Мальчик скончался в больнице. В результате стрельбы также пострадала девушка, её состояние не вызывает у врачей никаких опасений. Полиция пока не нашла злоумышленника. За информацию о нём предложена награда в $15 тысяч.