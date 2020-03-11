https://static.news.ru/photo/97de0d46-6418-11ea-8e58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свойство людей забывать о правилах личной гигиены сразу после вирусной эпидемии является основной причиной быстрого распространения COVID-19. Об этом заявил директор и основатель всемирной туалетной организации Джек Сим.

На мой взгляд, эпидемия COVID-19 — подходящее время для того, чтобы обучить людей тому, как важна гигиена, например мытьё рук или ношение маски, когда вы больны, — цитирует Сима РИА Новости.

Он выразил надежду, что пандемия коронавируса будет способствовать привитию людям привычки избегать ненужных прикосновений, чтобы предотвратить передачу инфекции через контакты, а также привычки дезинфицировать различные поверхности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала: распространение коронавируса COVID-19 в мире стало пандемическим. Об этом заявил на брифинге директор организации Тедрос Гебрейесус. Он призвал не акцентировать внимание на слове «пандемия» и не считать, что «борьба окончена». Доктор заметил, что нужно избежать небрежного употребления термина, чтобы не сеять страх среди людей.