Названа причина смерти супермодели Патитц Агент Татьяны Патитц: причиной смерти супермодели стал рак молочной железы

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Причиной смерти немецкой супермодели Татьяны Патитц стал рак молочной железы. Об этом сообщает издание Insider со ссыкой на агента модели Корин Николас. О смерти 56-летней Патитц 11 января рассказали СМИ.

Татьяна скончалась сегодня утром в Калифорнии. Причиной смерти стал рак молочной железы, — сказала агент.

Она также добавила, что у женщины остался сын.

Ранее стало известно, что немецкая супермодель и актриса Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет. Она была зведой мировых подиумов в 1980–90-х годах. Она входила в так называемую большую шестерку изначальных супермоделей наряду с Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд, Наоми Кемпбелл, Кейт Мосс и Кристи Тарлингтон.

Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур называла Патитц «символом европейского шика».

29 декабря 2022 года стало известно о том, что умерла британский модельер Вивьен Вествуд. Ей был 81 год. Она считается основательницей стиля панк в высокой моде.