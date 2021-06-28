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Названа причина смерти основателя McAfee

19:52, 28 июня 2021
Джон Макафи Джон Макафи Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Причиной смерти американского программиста и бизнесмена, основателя разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи стал суицид. Об этом сообщает Reuters.

Вскрытие подтвердило, что Макафи совершил самоубийство. Вдова бизнесмена попросила провести повторное независимое вскрытие.

Тело бизнесмена было найдено 23 июня в тюрьме «Брианс 2» в провинции Барселона. Макафи должны были выдать США, где его обвиняли в неуплате налогов. Рядом с телом была найдена предсмертная записка.

Вдова бизнесмена по имени Дженис обвинила в его смерти власти США. Она выступила за тщательное расследование обстоятельств гибели её супруга. Сам бизнесмен дважды в социальных сетях писал о том, что не совершит суицид. А в 2019 году намекнул, что за ним охотятся американские власти.

Компания McAfee была основана в 1987 году. Она является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. С 2011 года принадлежит корпорации Intel. Ранее Макафи обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Бизнесмен был задержан в 2020 году в Испании по запросу США.

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