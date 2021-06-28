Названа причина смерти основателя McAfee

Причиной смерти американского программиста и бизнесмена, основателя разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи стал суицид. Об этом сообщает Reuters.

Вскрытие подтвердило , что Макафи совершил самоубийство. Вдова бизнесмена попросила провести повторное независимое вскрытие.

Тело бизнесмена было найдено 23 июня в тюрьме «Брианс 2» в провинции Барселона. Макафи должны были выдать США, где его обвиняли в неуплате налогов. Рядом с телом была найдена предсмертная записка.

Вдова бизнесмена по имени Дженис обвинила в его смерти власти США. Она выступила за тщательное расследование обстоятельств гибели её супруга. Сам бизнесмен дважды в социальных сетях писал о том, что не совершит суицид. А в 2019 году намекнул, что за ним охотятся американские власти.

Компания McAfee была основана в 1987 году. Она является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. С 2011 года принадлежит корпорации Intel. Ранее Макафи обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Бизнесмен был задержан в 2020 году в Испании по запросу США.