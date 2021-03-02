Названа причина повторного объявления бизнесмена Пригожина в розыск ФБР

https://static.news.ru/photo/cdad49a4-7b4c-11eb-873e-96000091f725_660.jpg Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Федеральное бюро расследований (ФБР) вновь объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина. Заместитель директора Европейской академии разведки, профессор университета Coastal Carolina Джозеф Фитсанакис предположил, что это произошло из-за новых доказательств и улик, которые были собраны за последний год.

По всей видимости, собранные доказательства можно предъявить присяжным, не рискуя раскрыть методы сбора информации. Кроме этого, источники такой информации — вероятно, люди, согласившиеся сотрудничать с ЦРУ, сейчас находятся в США или где-то за пределами России, и американские власти больше не обеспокоены их безопасностью, — пояснил Фитсанакис в беседе с журналистами Русской службы Би-би-си.

Другой опрошенный журналистами собеседник — неназванный экс-сотрудник ФБР — заявил, что действия американской спецслужбы связаны с возможной причастностью Пригожина к деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В Вашингтоне не сомневаются, что эта ЧВК является подразделением российской военной разведки.

Бывший сотрудник ФБР напомнил, что в Ливии было совершено нападение на министра МВД правительства национального согласия Фатхи Башага. По его словам, американцы не исключают, что эту операцию организовали бойцы российской ЧВК.

В конце февраля ФБР заявило, что выплатит до $250 тысяч за информацию о Пригожине, который объявлен в розыск за попытки воспрепятствовать работе Федеральной избирательной комиссии США. Компания «Конкорд», которая принадлежит бизнесмену, опубликовала его адрес и потребовала у ФБР вознаграждение. Евгений Пригожин не остался в стороне и заявил, что сотрудники американской спецслужбы занимаются охотой на ведьм.

Как писал NEWS.ru, с 28 августа 2020 года Интерпол прекратил преследование Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в американские выборы.