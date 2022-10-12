Politico: данные США об убийстве Дугиной стали предостережением для Киева Politico: США опубликовали данные о причастности Киева к убийству Дугиной в качестве предостережения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд американских изданий обвинил Украину в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной для того, чтобы Киев избегал подобного рода провокаций, пишет Politico со ссылкой на источник. Авторы публикации заявляют, что власти Соединенных Штатов были возмущены подрыву заминированного автомобиля в Москве, передает ТАСС.

По данным источника, после начала военной операции на Украине между Киевом и Вашингтоном возникла напряженность в отношений. Каждая из сторон не знала, как реагировать на военный конфликт. 5 октября газета The New York Times написала, что за убийством Дугиной могут стоять власти Украины. По данным издания, США не имеют отношения к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или иной помощи Киеву. Таким образом власти Штатов подали Украине сигнал, чтобы та не повторяла подобных провокационных действий.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Когда она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.