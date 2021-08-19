Названа причина, по которой США бросили украинцев в Афганистане

Для США украинские наёмники являются людьми третьего сорта, которые работают там, где не хотят латиноамериканцы. Теперь они вынуждены спасать себя сами. Об этом «Политике Сегодня» сообщил полковник в отставке Виктор Литовкин.

Если американцы бросили своих потенциальных союзников быстрее, чем граждан Афганистана, то ни о каком спасении речи быть не может. Поэтому Киеву придётся самостоятельно спасать своих наёмников из Кабула, — считает военный эксперт.

Украинские наёмники и политики уже давно являются для Америки людьми второго или третьего сорта и в США считают, что об их жизнях не стоит заботиться. Раз они приехали за деньгами, то пусть сами себя на заработанное и спасают, отметил Литовкин.

Ранее находившиеся в Афганистане украинские наёмники признались, что выполняли в этой стране только самую тяжёлую работу. Украинцам, в частности, приходилось заниматься разминированием, диверсионными рейдами, прикрытием отхода американских коммандос, сопровождением транспорта в районы, не контролируемые ни американскими, ни правительственными войсками.