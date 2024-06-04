Названа причина отказа Зеленского от переговоров с РФ Responsible Statecraft: Зеленский не ведет переговоров с РФ из-за националистов

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией из-за страха перед ультраправыми националистами, предположил колумнист издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер. По его словам, глава государства боится возмездия с их стороны.

Даже если Зеленский <...> отменит запрет на переговоры <...>, его отговорят те же самые ультраправые националисты, которые убедили его отказаться от предвыборной мирной платформы до войны, — написал журналист.

Как считает Снайдер, украинский лидер возложит ответственность за переговоры на западных союзников. Однако это может быть расценено как удар по авторитету США и НАТО, отметил он.

Вместо того чтобы расширять НАТО <...>, энергия дипломатов должна пойти на создание новой инклюзивной европейской архитектуры безопасности, которая включает сотрудничество с Россией, — заключил обозреватель.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Москва готова вернуться к переговорам с украинской стороной. Диалог может быть продолжен на основе уже достигнутых договоренностей, добавил он. Между тем при возобновлении переговоров с Украиной РФ должна понимать, с кем можно иметь дело при подписании документов, резюмировал глава государства.