Названа причина отказа Турции посещать форум в Давосе Bloomberg: Турция не поедет на форум в Давосе из-за позиции организаторов

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к турецким чиновникам с просьбой не посещать форум в Давосе из-за «произраильской позиции организаторов» по ситуации в секторе Газа, сообщает Bloomberg. В агентстве заявили, что на мероприятии должен был присутствовать министр казначейства и финансов страны Мехмет Шимшек, однако турецкий лидер не позволил ему это сделать.

Авторы издания заявили, что основатель и председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб осудил атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, вызвав тем самым возмущение со стороны политиков Турции. ВЭФ является швейцарской неправительственной организацией, которая ежегодно проводит встречи с участием ведущих представителей бизнеса, политических лидеров и экспертов по различным направлениям.

Ранее в Financial Times прокомментировали встречу по Украине в Давосе. По мнению главы бюро FT в Брюсселе Генри Фоя, главным достижением в рамках мероприятия стало коллективное фото с участниками. При этом, добавил он, какого-либо прогресса по мирному урегулированию на Украине достигнуто не было. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу, заявил, что обсуждение мира на Украине без участия России бесперспективно.