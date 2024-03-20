Индия откажется от поставок нефти российскими танкерами Reuters: Индия откажется от поставок нефти танкерами «Совкомфлота»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Индийская энергокомпания Reliance Industries откажется от закупок нефти из РФ, поставленной танкерами российской судоходной компании «Совкомфлот», пишет Reuters со ссылкой на источники. Дели не будет пользоваться танкерами этой компании из-за того, что ранее она подпала под санкции США, говорится в материале.

Собеседники агентства пояснили, что Reliance Industries и другие индийские нефтепереработчики проявляют «особую осторожность» и хотят избежать сотрудничества с компаниями, которых коснулись запретительные меры. Вскоре подсанкционным танкерам могут запретить заход в порты страны.

Мы предпочитaем, чтобы нефтеперерaбaтывaющие предприятия не брaли нефть с судов, нa которые нaложены сaнкции, из-зa нaших политических и коммерческих интересов и сaнкций США, — сказал один из источников Reuters в индийском правительстве.

Еще один собеседник агентства, трейдер на российском нефтяном рынке, допустил, что сложившаяся ситуация снизит импорт российской нефти в Индию и вызовет рост стоимости фрахтования танкеров из-за сокращения их числа. Он пояснил, что торговцы не хотят пользоваться услугами «Совкомфлота», так как покупатели и порты могут отклонять доставляемый им груз. Россия считает введенные санкции незаконными.

Ранее сообщалось, что Индия отказывается от российских премиальных марок нефти. Ее вынуждают к этому меры западных стран, которые запрещают своим компаниям страховать и обслуживать суда, перевозящие российскую нефть по цене продажи выше потолка в $60 за баррель. После отказа Дели закупать у Москвы дорогую нефть в Пекине заявили о готовности расширить объемы импорта российских углеводородов.