Индийская энергокомпания Reliance Industries откажется от закупок нефти из РФ, поставленной танкерами российской судоходной компании «Совкомфлот», пишет Reuters со ссылкой на источники. Дели не будет пользоваться танкерами этой компании из-за того, что ранее она подпала под санкции США, говорится в материале.
Собеседники агентства пояснили, что Reliance Industries и другие индийские нефтепереработчики проявляют «особую осторожность» и хотят избежать сотрудничества с компаниями, которых коснулись запретительные меры. Вскоре подсанкционным танкерам могут запретить заход в порты страны.
Мы предпочитaем, чтобы нефтеперерaбaтывaющие предприятия не брaли нефть с судов, нa которые нaложены сaнкции, из-зa нaших политических и коммерческих интересов и сaнкций США, — сказал один из источников Reuters в индийском правительстве.
Еще один собеседник агентства, трейдер на российском нефтяном рынке, допустил, что сложившаяся ситуация снизит импорт российской нефти в Индию и вызовет рост стоимости фрахтования танкеров из-за сокращения их числа. Он пояснил, что торговцы не хотят пользоваться услугами «Совкомфлота», так как покупатели и порты могут отклонять доставляемый им груз. Россия считает введенные санкции незаконными.
Ранее сообщалось, что Индия отказывается от российских премиальных марок нефти. Ее вынуждают к этому меры западных стран, которые запрещают своим компаниям страховать и обслуживать суда, перевозящие российскую нефть по цене продажи выше потолка в $60 за баррель. После отказа Дели закупать у Москвы дорогую нефть в Пекине заявили о готовности расширить объемы импорта российских углеводородов.