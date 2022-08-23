Названа причина обстрела администрации Пушилина Сенатор Джабаров назвал обстрел администрации Пушилина провокацией со стороны Украины

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Украина нанесла удары по администрации главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, чтобы устроить провокацию, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Киев будет ждать ответных шагов по обстрелу здания правительства в столице, либо в одном из украинских регионов, пишет Lenta.ru.

Это специально сделано, чтобы спровоцировать Донецкую народную республику на ответные шаги по нанесению удара по администрации либо в Киеве, либо в одной из областей, — отметил сенатор.

В Ворошиловском районе Донецка ранее были зафиксированы прямые попадания в многоквартирный жилой дом и администрацию главы ДНР. По информации Донецкого агентства новостей, в здании правительства начался пожар. Глава республики не пострадал и «находится в безопасном месте».

Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил о двух погибших в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Он отметил, что это не окончательные данные, они еще уточняются. По его словам, при атаке использовались снаряды 155 калибра образца НАТО. Он подчеркнул, что киевский режим продолжает прибегать к террористическим методам, обстреливая мирное население и должен понести заслуженное наказание.