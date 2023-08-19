Названа причина «мемности» фото с японским сиба-ину Ветиринар Шеляков: фото с Болци стали мемом, так как сиба-ину «улыбчивая» порода

Фото: Соцсети

Сиба-ину Болци очень «улыбчивая» и добрая собака, поэтому фото с ней стало мемом, сообщил NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. По этой причине такую породу часто держат в декоративных целях. Эксперт отметил, что Болци мог прожить дольше, так как сиба-ину доживают обычно до 15 лет. Шеляков добавил, что пес умер не от старости, а от болезней.

Это энергичная, симпатичная собака. Плюс удачный ракурс выбрали при фотографировании, поэтому фото стало мемом, за счет внешности. Рот открывает, и людям кажется, что собака улыбается, поэтому часто устраивают с ними фотосессии. Собака и умерла не от старости, а от болезни, которая и подточила ее, — сказал он.

Пес по кличке Болци, более известный как Чимс, умер во время очередной операции 19 августа. Легендарная собака-мем породы сиба-ину болела лейкемией. Псу было 12 лет.

Болци прославился летом 2019 года, когда пользователь Reddit опубликовал небольшой комикс с ним и подписью Cheemsburbger. Тогда к собаке и привязалось прозвище Чимс, а мемы с мордочкой пса распространились по всему интернету, став особенно популярными в период пандемии коронавируса.