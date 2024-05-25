Названа причина для применения пятой поправки Договора НАТО Столтенберг: причиной применения пятой поправки НАТО может стать кибератака

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Йенс Столтенберг

В случае серьезной кибератаки на одну из стран — участниц НАТО Альянс может задействовать пятую поправку Североатлантического договора, заявил в интервью журналу Economist генсек Блока Йенс Столтенберг. В ней идет речь об обязанности считать нападением на весь союз атаку на одного из его членов.

Столтенберг напомнил, что в этом случае союзники имеют право предпринять любые необходимые действия, в том числе военные. Генсек НАТО предупредил именно Россию о том, что меры после применения пятой статьи из-за кибератак будут серьезными.

Мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО, — подчеркнул глава Альянса.

Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары по признанной на международном уровне территории России поставленным Западом оружием, заявил ранее Йенс Столтенберг. Он предложил союзникам по Альянсу над этим задуматься, но в то же время подчеркнул, что Блок не будет отправлять свои войска на помощь Киеву.

Генеральный секретарь НАТО не смог точно сказать, когда Украину примут в Альянс. Но подчеркнул, что Блок помогает Киеву создать все необходимые условия для вступления в сообщество. Столтенберг отметил, что Украина должна соответствовать техническим стандартам НАТО и повысить свою «операционную совместимость» с его войсками.