Названа причина аварии на фуникулере в Анталье Министр юстиции Турции назвал коррозию возможной причиной аварии на фуникулере

Фото: Emre Can Yadoglu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причиной аварии на фуникулере, в результате которой пострадали 17 человек, могла стать нехватка крепежных элементов или их коррозия, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в Twitter (X). По его словам, выданы ордеры на задержание 13 человек, среди которых сотрудники фирмы-эксплуатанта, а также ответственные за техническое обслуживание системы.

В предварительном отчете, подготовленном экспертами в рамках расследования, в качестве причины инцидента указана нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия. Опора фуникулера была сломана после повреждения системы шкивов, — написал министр.

Ранее сообщалось, что в Анталье произошло обрушение кабины фуникулера. Часть опоры оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали с высоты. Остальные фуникулеры были остановлены, спасатели эвакуировали с подъемника 128 человек, застрявших на высоте в кабинках. По информации СМИ, жертвой происшествия стал один человек, еще десять пострадали. Мэр Антальи Мухиттин Беджек позже добавил, что открытый в 2017 году фуникулер проходил все необходимые ежегодные проверки.