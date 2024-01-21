Названа предварительная причина крушения самолета в Афганистане ТАСС: причиной крушения Falcon 10 в Афганистане стал отказ двух двигателей

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Причиной крушения частного самолета Falcon 10 в Афганистане стала техническая неисправность, сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы. По предварительной версии, произошел отказ двух двигателей.

Причиной авиакатастрофы стал технический отказ, предварительно, двух двигателей, — сказал собеседник агентства.

Пассажирский самолет разбился в афганской провинции Бадахшан на севере страны. Сообщалось, что в зоне крушения самолета Falcon 10 ведутся поиски. По неподтвержденным данным, на борту лайнера находились два россиянина.

Согласно информации Росавиации, Falcon 10 был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Воздушное судно принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Известно, что лайнер выполнял чартерный санитарный рейс, он должен был вылететь из индийского города Гая в Ташкент, а оттуда — в московский аэропорт Жуковский.

Ранее Telegram-канал Aviaincident сообщил, что пассажирский самолет авиакомпании «Ямал» при подлете к Санкт-Петербургу столкнулся с птицей на высоте 500 метров. Следы попадания птицы были обнаружены в аэропорту Пулково при послеполетном осмотре корпуса в верхней части фюзеляжа в районе кабины пилотов. Экипажу удалось благополучно посадить борт.