Названа основная опасность Афганистана для всего мира

Если мировые державы будут обрывать контакты с Афганистаном, поддерживая политику изоляции, то подобные действия могут обернуться созданием в регионе очага терроризма. Об этом «ПолитЭксперту» сообщил глава турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз.

Афганистан может стать изолированной страной, куда постепенно уйдут террористические организации. Самая большая опасность для Турции и для всего мира заключается в том, что многие террористические организации, скорее всего, выберут Афганистан в качестве базы, — обеспокоился турецкий политик.

Дженгиз отметил, что в целом взятие Кабула «Талибаном» (запрещено в РФ) было вопросом времени и ничего неожиданного в произошедшем не было.

Для удержания власти президенту Афганистана Ашрафу Гани не помогла бы и огромная армия, так как она всё равно не доверяла бы деморализованному правительству. Многие военные раньше не получали зарплату в течение длительного времени и иногда испытывали проблему с продовольствием. В таких условиях очень тяжело сражаться, поэтому вполне логичным итогом стало то, что они сдались и оставили оружие, заключил эксперт.

Ранее талибы заявили о попытках вернуть бывших официальных лиц афганских властей в страну.