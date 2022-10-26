Названа ошибка Зеленского, способная лишить его поддержки Запада NR: Зеленский может лишиться поддержки Запада из-за претензий к Израилю

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Запад может сократиться поддержку Украины после того, как президент Владимир Зеленский подверг критике Израиль за недостаточную помощь Киеву. Такое мнение высказал обозреватель National Review Бобби Миллер. Он отметил, что глава украинского государства растрачивает оказанное ему доверие.

Зеленский себе вовсе не помогает, выдвигая подобные преувеличенные обвинения. Наоборот, это вызывает среди союзников сомнение относительно дальнейшего увеличения помощи Украине, — написал Миллер.

Он также подчеркнул, что президент и правительство Украины теряют доверие западного мира, когда «погружаются в мутные воды внутренней политики других стран». В результате поведение со стороны Зеленского лишь подчеркивает доводы его критиков.

В будущем, нескромный лидер может попробовать новую тактику, когда будет уговаривать потенциальных партнеров, — резюмировал журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к участникам конференции Haaretz Democracy Conference упрекнул Израиль за то, что тот отказывается помогать Украине оружием, так как не желает «раздражать Кремль».

Ранее глава Минобороны страны Бени Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять Киеву оружие, но продолжит оказывать гуманитарную поддержку Украине. Он также сообщил, что руководство Израиля также поставляет украинским властям спасательное оборонительное оборудование.