Названа опасность кофе без кофеина CNN: кофе без кофеина может содержать остатки опасного для жизни канцерогена

Кофе без кофеина может содержать остатки опасного для жизни канцерогенного вещества метиленхлорида, считает глава отдела химической политики Фонда защиты окружающей среды Мария Доа, передает CNN. Данное соединение вызывает рак, токсично для печени и провоцирует неврологические нарушения

Помимо канцерогенности, метиленхлорид может иметь и другие вредные последствия для здоровья, такие как токсичность для печени, при более высоких дозах неврологические эффекты, а в некоторых случаях и летальный исход, — заявила Доа.

Ранее физиолог Александр Созыкин заявил, что при производстве растворимого кофе часто используют самое дешевое сырье. По его словам, иногда в ход идет некондиция, а то и брак, поэтому регулярное употребление напитка может привести к развитию гастрита, язвенных болезней, панкреатита и других патологий. Как отметил Созыкин, особенно это касается пакетированного кофе, в который также добавляются сахар и красители.

Кроме того, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии врач-диетолог кандидат медицинских наук Наталья Денисова предупредила, что риск сгущения крови и образования тромбов возрастает, если пить мало воды и ограничиваться чаем или кофе. По ее уточнению, тромб может в любой момент оторваться, попасть в критически значимый сосуд и закупорить его, что может привести к инфаркту или инсульту.