Названа необычная причина вспышки оспы обезьян Вирусолог Чепурнов дал необычное объяснение вспышке оспы обезьян

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Начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов рассказал URA.RU, что раскручивание оспы обезьян в СМИ может быть выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые начали терять прибыль из-за ослабления коронавируса. Он озвучил свои сомнения по поводу происхождения вируса, так как он фактически не мутирует. Эксперт добавил, что инфекцию могли искусственно модифицировать.

Мне не нравится, что она появилась сразу в нескольких местах, и что она дала больше ста случаев. У меня пока остаётся надежда, что её раскручивают заскучавшие бюрократы от здравоохранения и бигфарма, — поделился Чепурнов.

Он допустил, что подобная вспышка могла стать следствием работы людей над этой инфекцией. Он сравнил оспу обезьян и коронавирус и отметил, что в первом случае ДНК вируса имеет в тысячу раз реже спонтанные изменения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие. Она добавила, что главная задача состоит в том, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны. Эксперт отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции. Она порекомендовала людям защищать своё здоровье: чаще мыть руки, надевать маску в местах массового скопления людей, особенно в стране, где это заболевание выявлено.