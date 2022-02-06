Названа настоящая причина отмены встречи Зеленского и главы МИД ФРГ Бербок

Телеканал CNN назвал настоящую причину отмены встречи украинского президента Владимира Зеленского и главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Это нежелание Германии публично отказываться от российского газопровода, а также отказ со стороны ФРГ поставлять Украине оружие. Об этом написал в Twitter журналист телеканала Джейк Таппер со ссылкой на источник «близкий к украинскому правительству».

Германия, по информации неназванного источника, не готова заявить об отказе от «Северного потока — 2», даже если Россия «вторгнется» на Украину. Также ФРГ отказывается оказывать какую-либо военную помощь «прямо или косвенно». «Многие в Восточной Европе и Киеве всё чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада. И они так себя ведут — посмотрите на бывшего канцлера Шрёдера», — приводит журналист слова собеседника.

Глава МИД Германии Анналена Бербок должна была встретиться с украинским президентом 7–8 февраля в рамках поездки на Украину. Однако встреча не состоялась.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок рассказала, почему отменили запланированную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Находящийся в Киеве политик на брифинге заявила, что изменения в её программу визита внесли после того, как на Украину не приехал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.