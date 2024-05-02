Названа красная линия Байдена, которую пересек Си Цзиньпин WSJ: Китай пересек красную линию Байдена по отношению к Украине

Фото: Ding Lin/XinHua/Global look Press

Джо Байден и Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин пересек красную линию, очерченную президентом США Джо Байденом после начала спецоперации ВС России на Украине, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, два года назад американский лидер предупредил китайского коллегу не оказывать материальную поддержку Москве, но, несмотря на это, Пекин, по версии Вашингтона, стал «поставщиком № 1» военно-промышленной базы РФ.

Госсекретарь Энтони Блинкен признал, что Си Цзиньпин проигнорировал это предупреждение. Китай, по словам Блинкена, был «поставщиком № 1» для российской военно-промышленной базы, а «материальный эффект» заключался в фундаментальном изменении хода войны. Что бы Байден ни решил сделать дальше, это будет иметь решающее значение для глобальной безопасности и стабильности, — говорится в публикации.

Как пишет WSJ, Байден может отреагировать на действия Пекина санкциями, или же «сигнализировать о крахе решимости Америки» с помощью символических мер. По оценкам издания, «вялая» реакция со стороны Белого дома может сподвигнуть Си Цзиньпина углублять сотрудничество с Россией, Ираном, КНДР и Венесуэлой.

При этом, по данным издания, сведения о торговле свидетельствуют, что Пекин был осторожен и избегал открытого пересечения красной линии в 2022 году. Но в марте 2023 года Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Россию, продемонстрировав смелую солидарность с Кремлем. По оценкам WSJ, этот момент оказался переломным и превратил конфликт на Украине в опосредованную войну Китая с Западом.

Центр стратегических и международных исследований обнаружил, что поддержка Китаем российского военного производства резко возросла с начала 2023 года. В частности, речь идет о товарах двойного назначения, таких как станки, микроэлектроника и нитроцеллюлоза, которая применяется в производстве боеприпасов и ракетного топлива.

Отмечается, что сейчас администрация Байдена обдумывает потенциальные издержки введения санкций в отношении крупных китайских банков и других значимых компаний. Как отмечают журналисты, лидеры Китая уязвимы перед значимыми рестрикциями, но авторитет Вашингтона в их глазах подорван.

Президент США Джо Байден ранее назвал Японию ксенофобом из-за нежелания страны принимать мигрантов. По мнению американского лидера, в этот список также входят Россия и Китай.