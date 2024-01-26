Названа главная выгода США от войны двух Корей Военный эксперт Прохватилов: США нужен конфликт двух Корей для реанимации ВПК

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Американский Военно-промышленный комплекс будет востребован с новыми конфликтами в мире, поэтому Вашингтон активно провоцирует КНДР на боевые действия с Южной Кореей, заявил NEWS.ru военный эксперт Владимир Прохватилов. По его словам, реанимация собственного ВПК для США является задачей номер один.

В период пандемии сильно обогатились фирмы по производству вакцин, разработке вирусов. За ними стоят крупнейшие инвестиционные фонды США, но сейчас ВПК берет реванш. Чем больше конфликтов, угроз в мире, тем более Госдеп склонен к выдаче долгосрочных заказов. Чем больше конфликтов, тем более востребован ВПК. А у них ситуация в оборонке очень плохая, народ разошелся. Пытаются себя реанимировать. Это интерес номер один, — сказал Прохватилов.

Эксперт добавил, что Ким Чен Ын демонстрирует готовность ответить ударом на удар, а слова с делом у него не расходятся, поэтому все его заявления стоит воспринимать всерьез. Кроме того, лидер КНДР отдает себе отчет, что США готова подтолкнуть Южную Корею на более масштабную провокацию.

Если бы не было вмешательства внешних факторов, то Северная и Южная Корея давно объединились, но англо-саксы этого не хотят. Тогда бы появилась страна с передовыми технологиями, огромным населением и ядерным оружием. Это никому не нужно в мире, — подытожил Прохватилов.

Ранее военный эксперт Алексей Борзенко заявил, что в ближайшие месяцы не стоит исключать начало вооруженного конфликта между Южной и Северной Кореей, потому что долгие годы их отношения держатся на тонкой ниточке, а США только провоцируют КНДР. По его словам, при том количестве оружия, которое имеется в обеих странах, «все может вспыхнуть».