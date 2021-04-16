Названа главная проблема развития мира в эпоху после пандемии

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Ключевым критерием, определяющим уровень конкурентоспособности и успешность развития всех стран мира в наступающую послепандемийную эпоху станут цифровые технологии. Об этом говорится в комментарии к докладу Азиатского экономического форума,в Боао (АЭФБ) об итогах и перспективах регионального экономического развития.

По данным ТАСС, в документе говорится , в частности, о том, что пандемия вынуждает страны идти на большие жертвы и отдаляться от тех целей, к которым необходимо стремиться.

В такой ситуации необходимо воспользоваться возможностями, которые появились после возникновения пандемии, и обеспечить развитие цифровой экономики, — сообщается в комментарии к докладу.

Авторы документа полагают, что для развития цифровых технологий имеется очень большой потенциал.

Вопросы городского строительства и социального управления все более тесно связаны с продвижением цифровизации и внедрением технологий искусственного интеллекта. Их внедрение определяет развитие финансовой сферы и равноправную конкуренцию экономических субъектов, — убеждены составители доклада АЭФБ.

При этом авторы напомнили о трёх проблемах, которые, по мнению ООН, будут мешать успешной реализации долгосрочной стратегии развития: это плохая экология, слабо развитая система здравоохранения и отсталая инфраструктура. Всё это можно преодолеть лишь совместными усилиями.

Среди важных концепций, способных ускорить процессы, упомянуты идея Евразийского экономического союза о сопряжении потенциала государств Европы и Азии, а также инициатива «Один пояс — один путь».

Ранее NEWS.ru писал о том, что государственные цифровые платформы (ГЦП) становятся новой инфраструктурой, которая объединяет и госсектор, и предпринимателей, в результате чего в выигрыше оказываются потребители услуг. В НИУ ВШЭ разработали несколько сценариев развития ГЦП и представили их в докладе на XXII Апрельской международной научной конференции.