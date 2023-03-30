Названа главная ошибка США в отношении России AC: Вашингтон допустил ошибку, которая приблизила многополярный мир

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Американский обозреватель Тед Снайдер в статье для The American Conservative написал, что антироссийская политика США заставила РФ обратить взоры на страны Востока, что приводит к многополярности в мировой политике. По его словам, к этому аспекту в Вашингтоне не готовы. Он отметил, что потенциальный союз России и Китая всерьез беспокоит американское руководство.

Будучи отрезанной от рынков Запада, Россия была вынуждена обратить свои взоры на Восток — на Китай, Индию, евразийское сообщество, а также на группу подвергнутых санкциям стран, — сказал Снайдер.

Он при этом допустил, что США могут усилить в этих условиях давление на Европу с тем, чтобы Брюссель отказался от сотрудничества с Китаем.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в результате введения санкций против России пострадала репутация тех, кто их вводит. По ее словам, международное сообщество потеряло доверие ко многим международным институтам. По ее словам, возник страх, что подобные ограничения могут быть введены в адрес любого игрока на международной арене.

Ранее вице-председатель Государственного собрания Венгрии Дора Дуро рассказала, что в интересах европейских стран не продолжение украинского конфликта и санкционного режима против России, а восстановление мира путем переговоров Москвы и Киева. Она добавила, что Вашингтон использует Киев в качестве марионетки. По ее словам, НАТО стал инструментом борьбы против России в руках американцев.