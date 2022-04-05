Названа главная ошибка Байдена на Украине

Стремление расширить НАТО до границ России за счёт Украины может оказаться главной ошибкой США со времён Второй мировой войны. Приняв такую стратегию, власти в Вашингтоне показали, что ничему не учатся и ничего не помнят, заявил экс-советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор в статье, опубликованной The American Conservative.

Бывший советник отметил , что хозяин Белого дома Джо Байден и его администрация своими руками дают упрочить господство на евразийском пространстве плеяде ведущих мировых экономических держав — России, Китаю, Индии, Японии.

Вашингтон постоянно выставляет лидеров России и её вооружённые силы в неблагоприятном свете, указал Макгрегор. В такой ситуации создаётся впечатление, что Байден использует любую легенду, которая хоть как бы вписывалась в его риторику. При этом не получается изменить стратегическую реальность — расширение НАТО на восток за счёт Украины. Из-за неё и сложилась сегодняшняя ситуация на востоке Европы, считает автор публикации.

Макгрегор напомнил, что у России почти неограниченные резервы военной силы, техники и огневой мощи. Близость к Украине даёт ей возможность методично и точечно сметать любое сопротивление, подчеркнул бывший советник.

Ранее стало известно, что вероятность крупного конфликта между великими державами растёт, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов генерал Марк Милли. Он добавил, что Россия и Китай, обладающие значительным военным потенциалом, пытаются изменить сложившийся миропорядок.