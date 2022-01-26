Названа главная цель антироссийской политики для США

Главная цель антироссийской политики для США — это «Северный поток — 2», заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин ФБА «Экономика сегодня». Это связано с тем, что предыдущие санкции не нанесли серьёзного ущерба российской экономике, считает он.

По газовому вопросу цель США точно выявлена: они создают информационный фон, чтобы отсрочить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2». Против России американцами был использован не один десяток санкционных пакетов, которые не нанесли сильного удара по нашей экономике, на основе этого сформировалась задача борьбы с газопроводом, — сказал Блохин.

Он добавил, что США могут принять санкции против президента России, но задался вопросом, что это изменит. Страны и так в состоянии холодной войны, отметил Блохин.

Заявление Байдена о введении санкций против Путина сродни его словам про «убийцу», — сообщил он.

Ранее президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей. Он объяснил причины такого высказывания вопросом интервьюера, который вынудил ответить либо «да», либо «нет».

Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги в ходе встречи с общественностью Крыма и Севастополя. Он пожелал Байдену здоровья, отметив, что говорит это без иронии, и подчеркнул: «Кто обзывается — тот сам так называется».