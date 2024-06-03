Названа еще одна причина отказа Саудовской Аравии от саммита в Швейцарии Политолог Макаркин: Саудовская Аравия не приедет в Швейцарию из-за отказа США

Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд

Саудовская Аравия отказалась принимать участие в саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии, из-за решения США не приезжать на него, считает политолог Алексей Макаркин. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что Саудовская Аравия пытается таким образом выразить недовольство американцами, так как Вашингтону пока не удалось повлиять на Израиль.

США жмут на Израиль, чтобы он пошел на уступки, но израильское правительство пока не может решиться принять американское предложение. Там идет очень сложный процесс, поэтому Саудовская Аравия может таким образом демонстрировать недовольство американцами. Тем более, когда Байден заявил, что у него дела в Калифорнии, решили, что ехать не стоит, — пояснил политолог.

Он напомнил, что США ведут с Саудовской Аравией длительные консультации по поводу отношений с Израилем. У саудитов есть свои интересы, кроме Украины и России, отметил Макаркин.

Неофициально Саудовской Аравии не будет, потому что участие в конференции не примет Россия. О том, что там не будет России, было известно изначально. Видимо, там могли быть другие причины, необязательно из-за России и Украины. Саудовская Аравия может иметь свои интересы, которые хочет отстаивать, — уточнил политолог.

Саудовская Аравия ранее отказалась от участия в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня. Также сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский планировал посетить Саудовскую Аравию и заручиться поддержкой, однако теперь его визит отложен и может состояться уже только после саммита.