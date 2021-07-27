Названа доля украинцев, считающих себя одним народом с русскими

Большинство украинцев «исторически и духовно» не считают себя одним народом с русскими. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг».

Отмечается, что 55% жителей Украины не считают себя единым народом с русскими. Обратной точки зрения придерживается 41%. При этом 60% жителей восточных регионов считают тезис о единстве двух народов верным, тогда как на западных территориях эту идею поддерживают лишь 30%.

В опросе приняли участие 2,5 тысячи украинцев старше 18 лет из всех регионов страны. Жители Донбасса не принимали участия в исследовании.

12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Ранее он заявил об этом в ходе прямой линии. Тогда он напомнил, что русские и украинцы — это один народ. Эту статью выпустили на двух языках. В ней президент подчеркнул, что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает произошедшее как большую общую беду, как трагедию.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что трактовка истории президентом России Владимиром Путиным в статье «Об историческом единстве» не отличается оригинальностью.