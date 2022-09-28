Названа дата заседания СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках» Полянский: срочное заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках» пройдет 30 сентября

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Совет Безопасности ООН

Срочное заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на «Северных потоках» пройдет 30 сентября в 22:00 мск, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Срочное заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках» пройдет в пятницу в 22.00 мск, — сказал Полянский.

Ранее о желании созвать заседание Совбеза сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.

Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд сообщил сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошло два мощных подводных взрыва.

Ранее Захарова заявляла, что президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу покончить с «Северным потоком». Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что глава Белого дома дал такое обещание 7 февраля 2022 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что произошедшее на газопроводах является актом саботажа. Политик отметил, что срыв работы трубопроводов не отвечает ничьим политическим интересам.