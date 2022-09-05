Названа дата встречи Азербайджана, Ирана и России по транспортным коридорам Встреча представителей Азербайджана, Ирана и России по региональным транспортным коридорам пройдет 8-9 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча представителей России, Азербайджана и Ирана по региональным транспортным коридорам состоится в Баку 8-9 сентября, передает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на иранские СМИ. В частности будут обсуждаться вопросы, связанные с направлением Север — Юг, включая железнодорожную линию Решт — Астара. Запланировано участие вице-премьеров трех стран, а также министра транспорта Ирана.

Соглашение о создании коридора «Север — Юг» было подписано Индией, Россией и Ираном в 2000 году. Позже к соглашению присоединились еще 10 стран, среди которых Азербайджан, Армения и Казахстан.

22 августа таможенники Азербайджана, России и Ирана подписали меморандум, обеспечивающий непрерывность международных цепочек поставок грузов. В трехстороннем соглашении предусматривается расширение возможностей транспортного коридора по направлению Север — Юг. Также документ облегчает перевозки через таможенные пункты трех стран, включая железнодорожный транзит грузов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул важность для страны коридоров «Север — Юг» и «Восток — Запад». Он заявил, что оба маршрута повышают геополитическую значимость Баку и помогают становиться «региональным транспортным центром», несмотря на отсутствие прямого выхода к морю.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Москва, Баку и Тегеран обсуждают восстановление железнодорожного участка Решт — Астара, цель которого обеспечить транспортную связь между Россией, Азербайджаном, Ираном и Индией.