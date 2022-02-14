Названа дата проведения консультаций в ОБСЕ по запросу Киева

Консультации государств — членов ОБСЕ по вопросу соблюдения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности из-за ситуации вдоль российско-украинской границы пройдут 15 февраля, сообщил ТАСС источник в ОБСЕ. Ранее такую встречу запросил официальный Киев после того, как не получил ответ об усилении и передислокации войск РФ у территории Украины.

Соответствующие консультации пройдут в закрытом режиме завтра во второй половине дня, — сказал собеседник.

Как ранее сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев запросил о встрече с Россией и всеми государствами — участниками Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов. Глава ведомства отметил, что РФ не предоставила ответ на запрос Украины от 11 февраля, в котором Киев потребовал объяснить «необычную военную деятельность» на границе. Он напомнил Москве, что необходимо выполнять обязательства о прозрачности действий военных, чтобы не допустить напряжённости в регионе.

В Киев 14 февраля прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц, он проведёт переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы безопасности.