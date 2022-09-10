Названа дата похорон Елизаветы II Букингемский дворец: похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября

Фото: royal.uk

Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября, сообщает Букингемский дворец.

Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября в 11:00 по стандартному британскому времени (13:00 мск — NEWS.ru), — говорится в документе.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Сегодня стало известно, что совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании. Прокламацию подписали высокопоставленные лица, включая принца Уильяма, королеву-консорта Камиллу, премьер-министра Лиз Трасс, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлбии.