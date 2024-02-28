Названа дата поездки спецпредставителя Китая в Россию и на Украину Посланник Китая по евразийским делам Хуэй со 2 марта посетит Россию и Украину

Специальный представитель Китайской Народной Республики по евразийским делам Ли Хуэй посетит Россию, Украину и другие страны Европы, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин во время брифинга. Начало рабочей поездки, цель которой — содействие политическому решению украинского конфликта, запланировано на 2 марта, говорится на официальном сайте китайского ведомства.

Начиная со 2 марта специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию для проведения второго раунда челночной дипломатии по поиску политического урегулирования украинского кризиса, — сообщила Нин.

По ее словам, спустя два года после начала специальной военной операции РФ на Украине боевые действия не утихают. Нин считает, что если мирные переговоры начать «на день раньше», то можно сократить людские потери. Представитель китайского МИД подчеркнула, что Пекин поддерживает тесные контакты со всеми сторонами конфликта.