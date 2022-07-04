Названа дата подписания протоколов о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции Протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции будут подписаны 5 июля

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Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс будут подписаны уже завтра, 5 июля, Об этом сообщила в понедельник штаб-квартира Блока, пишет ТАСС. После этого ратифицировать данные документы должны будут все 30 стран-членов Альянса.

Союзники подпишут протоколы о вступлении с Финляндией и Швецией 5 июля, — говорится в заявлении.

Ранее против вступления Финляндии и Швеции в НАТО активно выступала Турция. Она обвиняла эти страны в пособничестве курдским организациям, запрещенным на турецкой территории. Однако на саммите НАТО в Мадриде прошли трехсторонние консультации между государствами, на которых Анкара изменила свое мнение и согласилась с будущим членством Стокгольма и Хельсинки в Блоке.